Riva Trigoso (Genova) – Entra dal barbiere e chiede il taglio di barba e capelli, al momento di pagare il conto, 13 euro, porge una banconota da 50 euro e lascia il resto in segno di solidarietà.

La storia del bel gesto arriva da Riva Trigoso, Genova, e la raccontano i gestori della Barberia Viva’s, Giorgia e Alessandro.

Al momento di pagare il conto per il servizio, l’uomo, un dipendente della Telecom, ha estratto dal portafogli una banconota da 50 euro sottolineando di non volere il resto in segno di solidarietà verso i barbieri, senza lavoro da due mesi.

“Io ho continuato a ricevere lo stipendio” ha detto il cliente, sottolineando ancora di non volere il resto.

Un gesto che ha stupito e commosso i due proprietari, rimasti senza parole.