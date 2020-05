Chiavari – Autostrada bloccata e sei feriti da trasferire d’urgenza in ospedale. E’ il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 10, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione di La Spezia.

Per cause ancora da accertare diverse auto si sono scontrate all’interno di una galleria e in breve il traffico si è completamente bloccato.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I pompieri hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno affidati alle cure del personale paramedico.

I feriti sono stati poi trasferiti all’ospedale di Lavagna e al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino per le cure del caso.

Dalle prime informazioni non risulterebbero feriti particolarmente gravi.

Pesanti i disagi per la circolazione stradale in direzione La Spezia.