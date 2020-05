Varigotti (Savona) – Intervento dei Vigili del Fuoco di Savona, nel tardo pomeriggio di ieri, per un incidente in località Malpasso, a Varigotti. Varigotti (Savona) – Intervento dei Vigili del Fuoco di Savona, nel tardo pomeriggio di ieri, per un incidente in località Malpasso, a Varigotti.

Per cause ancora da chiarire, una persona che si trovava in zona è precipitata dalla scogliera che separa la via Aurelia dal mare.

Giunti sul posto in maniera tempestiva, gli uomini della Squadra 61 provenienti dal distaccamento di Finale Ligurie sono intervenuti in supporto alla Squadra 41 del Distaccamento Portuale intervenuta in gommone, e dell’elicottero Drago proveniente da Genova.

Il personale del gruppo Speleo Alpino Fluviale, arrivato a bordo dell’elicottero, si è calato e ha stabilizzato il ferito prima di procedere al recupero.