Genova – Stava salendo su un pullman di linea diretto nel capoluogo ligure il giovane di 29 anni, promessa del calcio genovese, arrestato dalla polizia perché trovato in possesso di più di un chilo di marijuana nascosta nello zaino.

Ad insospettire gli agenti, che stavano effettuando un controllo nella zona di largo Mazzoni, a Roma, un forte odore di canfora che viene usata dai narco trafficanti per confondere il fiuto dei cani poliziotto.

Il giovane stava per salire a bordo di uno dei tanti pullman di linea che collegano le varie città d’Italia ma è stato fermato per un normale controllo.

Il forte odore di canfora e il nervosismo del giovane ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo sullo zaino dal quale è spuntato un involucro di plastica che emanava il forte odore.

Gli agenti hanno subito intuito di cosa si trattasse e hanno chiesto al giovane i documenti e questi ha mostrato la tessera di una nota società sportiva genovese per la quale gioca come semi-professionista.

I successivi controlli hanno rivelato che il pacco conteneva marijuana in una quantità difficilmente classificabile per “uso personale” e così il giovane è stato arrestato e dovrà rispondere di spaccio e traffico di droga.