Genova – Numerosi controlli per l’osservanza delle norme anti contagio negli esercizi pubblici sono stati condotti dagli agenti della Polizia Locale.

Ieri, le pattuglie del nucleo commercio hanno sanzionato un’estetista di via Luccoli e un esercizio di vicinato di Sottoripa per l’inosservanza al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che detta le regole per prevenire il contagio del Covid-19.

Entrambi saranno segnalati alla Prefettura per la sospensione della licenza.

A un esercizio di vicinato non alimentare di via San Luca è stata notificata la sospensione di 5 giorni per l’inosservanza al Decreto Covid.

Al un esercizio alimentare di via San Donato sanzionato durante i controlli nella movida è stato notificato un verbale per l’attività svolta senza aver presentato dichiarazione di avvio agli uffici comunali.

Sanzionato anche una macelleria di via Pre’ per commercio di articoli non alimentari senza presentazione della dichiarazione di inizio attività in Comune.