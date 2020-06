Genova – Tre enormi sacchi della spazzatura riempiti in appena mezz’ora di lavoro. Tornano a scaldare i muscoli in vista di nuove imprese i volontari di GenovaCleaner.

Dopo la fine del lockdown stanno preparando altri interventi sul territorio e per mantenere l’allenamento hanno scelto i giardini davanti alla stazione di Brignole raccogliendo in brevissimo tempo una montagna di spazzatura.

“Come ai vecchi tempi, noi due scemi “ideatori” di GenovaCleaner – scrivono su Facebook – abbiamo deciso di passare una mezz’oretta della nostra domenica sera a pulire le aree verdi di fronte alla stazione Brignole, in particolare ci siamo concentrati sulle due fontane che, oltre che di foglie, erano stracolme di rifiuti di ogni tipo”.

“In questi 30 minuti, armati di pinze, abbiamo raccolto 3 sacchi di spazzatura, uno di vetro, uno di plastica e uno di materiale non differenziabile – proseguono – Purtroppo non riusciamo quasi mai a raccogliere e differenziare la carta perché, essendo un materiale molto assorbente, tende a sporcarsi con il tempo e con gli eventi atmosferici, che la rendono quindi non differenziabile, mettere della carta troppo sporca nei bidoni bianchi rischia di compromettere tutta la raccolta inquinando anche la carta pulita”.

L’intervento dei GenovaCleaner su Facebook prosegue: “molti ci hanno scritto domandandoci quando torneremo a fare spedizioni di gruppo, purtroppo ancora non ci è possibile, abbiamo in programma di iniziare a fare delle spedizioni a numero chiuso, questo numero dipenderà dal luogo in cui le faremo e ci assicureremo che venga mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Purtroppo nelle prossime spedizioni non potremo fornire guanti perché non rispetteremmo le norme di sicurezza quindi sarà necessario per tutti i partecipanti portarsi i propri da casa, forniremo comunque le pinze che igienizzeremo prima di ogni spedizione di pulizia. Per continuare con le pulizie senza creare assembramenti invitiamo chiunque ne abbia voglia a pulire un piccolo pezzo di marciapiede magari davanti a casa o una piccola parte di spiaggia o fondale e inviarci la foto della raccolta nei messaggi privati e saremo lieti di condividerla nella nostra pagina!

Inoltre invitiamo chiunque a inviarci segnalazioni di luoghi particolarmente sporchi e saremo lieti, appena ci sarà possibile, di farci una spedizione. Non vediamo l’ora di ricominciare e speriamo di ottenere nuovamente un buon seguito come prima di questa lunga pausa”.