Genova – Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un 45enne italiano per lesioni ed un 37enne rumeno, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Entrambi sono senza fissa dimora e pregiudicati per reati contro il patrimonio

La pattuglia è stata inviata in largo delle Fucine per sedare una lite in atto, passata presto alle vie di fatto. Dai racconti dei coinvolti sembra che l’italiano, a seguito di una discussione, abbia colpito con un calcio l’addome della compagna incinta del 37enne. Per questo motivo il cittadino rumeno ha sferrato un pugno al volto dell’aggressore.

La donna è stata portata in codice verde all’ospedale Galliera da dove poi si è spontaneamente allontanata contro il parere del medico e prima che si potesse accertare il suo stato di gravidanza.