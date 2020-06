Pietra Ligure (Savona) – Il maltempo che in queste ore si sta abbattendo sul ponente ligure sta creando non pochi disagi soprattutto in provincia di Savona.

Una frana che si è staccata in frazione Castagnabanca, a Pietra Ligure, al confine con Loano, ha interrotto la strada comunale, unica via di collegamento per l’abitato.

25 sono le persone attualmente isolate.

La Protezione Civile è in costante contatto con il sindaco mentre i tecnici stanno operando per la riapertura della strada.

Una frana si è abbattuta anche a Millesimo, al momento si viaggia a senso unico alternato mentre i Vigili del Fuoco stanno intervenendo per rimuovere i detriti.