Genova – Mascherine ancora obbligatorie, nel capoluogo ligure, ma solo se ci sono persone vicino e non è possibile rispettare la situazione.

E’ scattata alla mezzanotte la nuova disposizione del Comune di Genova che prevede la possibilità di togliere la mascherina se non ci sono persone a meno di 2 metri di distanza. Un provvedimento che ha scatenato un forte dibattito tra favorevoli e contrari e che segna un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità.

Il sindaco Marco Bucci ha ben spiegato che il provvedimento di obbligo di uso della mascherina resta in vigore ma che non ci sarà sanzione per chi la toglierà in assenza di altre persone non conviventi.

I numero dei decessi e dei contagi dicono che la temuta ondata di ritorno non c’è stata e che la situazione si sta normalizzando.

Non abbastanza velocemente, però, e pertanto occorre ancora fare la massima attenzione al rispetto delle norme di sicurezza.