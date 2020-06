Genova – Traffico in tilt in Valbisango per la rottura di un tubo del condotto idrico.

Alcuni operai impegnati in un cantiere in Lungobisagno Istria, all’altezza dell’ex Cime, hanno accidentalmente danneggiato un tubo.

Immediatamente lungo la carreggiata, in direzione Molassana, si sono formate lunghe code.

Sul posto sono intervenuti i tecnici per riparare il danno mentre gli agenti della Polizia Locale si sono occupati di regolare il traffico.