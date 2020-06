Genova – Appuntamento sotto al nuovo ponte di Genova, a Bolzaneto. Sta scatenando ironia e molti sorrisi amari il manifesto fatto circolare sul web per “invitare” i genovesi a partecipare all’evento organizzato dalla Lega in occasione della visita di Matteo Salvini al cantiere per il ponte che sostituirà il Morandi.

Nel manifesto si legge che Salvini sarà a Genova alle 12, per la visita al cantiere e per il saluto alle maestranze, a Bolzaneto.

Un errore che i genovesi certamente non perdoneranno visto che la tragedia del Ponte Morandi, con 43 vittime e l’anniversario della tragedia alle porte, dovrebbe indurre a qualche controllo in più sulla “comunicazione” degli eventi collegati.

Perplessità anche sul fatto che tutto lo staff che segue Matteo Salvini, di solito molto attento ai messaggi lanciati attraverso il web ed i social in particolare, non si sia accorto dello “svarione”.

Il quartiere di Bolzaneto, infatti, è molto lontano dalla zona della Valpolcevera dove si trova il cantiere del nuovo ponte ed è esattamente nello stesso punto dove, un tempo, sorgeva l’ex ponte Morandi.

Mentre sui social si scatena l’ironia, Salvini prepara l’arrivo a Genova alle 12, in corso Perrone lato Ikea, per poi spostarsi alle 13 in piazza De Ferrari e partecipare alle 14,30, sempre in piazza ma all’interno della Sala Trasparenza della Regione Liguria, ad un incontro con la Stampa assieme al presidente della Regione, Giovanni Toti