Genova – Nuovo tentato furto sulle alture di Molassana, dove da giorni si registrano numerosi furti e tentativi di introdursi nelle abitazioni.

La scorsa notte ignoti hanno tentato di penetrare in una abitazione il località “le Piane” ma sono stati scoperti e messi in fuga.

Si tratta dell’ennesimo tentato furto nella zona e i residenti sono sempre più spaventati perché da giorni denunciano furti e tentati furti ma non si vede un aumento della presenza delle forze dell’ordine e preparano ronde e posti di controllo per difendersi

Nei giorni scorsi una giovane ha trovato i ladri in casa uscendo dalla doccia

La donna si è chiusa nel bagno urlando e fortunatamente i ladri sono fuggiti.