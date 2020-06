Genova – Ancora raffica di furti in abitazione sulle alture di Molassana e cresce la preoccupazione dei residenti che continuano ad avere notizia di colpi messi a segno anche con le persone in casa.

Ha suscitato particolare apprensione la notizia della giovane che si è trovata i ladri in casa mentre faceva la doccia.

La persona ha raccontato di aver udito dei rumori mentre si stava lavando ed è uscita dalla doccia giusto in tempo per vedere che qualcuno stava fuggendo, forse spaventato per il rumore.

Solo dopo lo spavento del momento la giovane si è resa conto del pericolo che aveva corso.

I furti della zona sono molto numerosi e gli abitanti di via San Felice hanno già chiesto la presenza più assidua di forze dell’ordine e controlli su persone che stazionano nella zona e che non sembrano essere residenti.