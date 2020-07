Genova – La polizia di Stato, ieri sera, ha arrestato un francese di 44 anni a carico del quale pendeva un provvedimento di ripristino di ordine di carcerazione.

L’uomo, dopo essersi presentato presso un albergo di via Balbi ed aver fornito le proprie generalità per la registrazione al portale “Alloggiati web”, ha fatto scattare un “allert” presso la centrale operativa della Questura. Gli agenti dell’U.P.G. intervenuti lo hanno trovato in camera e lo hanno accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’A.G.