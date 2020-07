Santa Margherita Ligure – Ha trascorso la notte con una ragazza e le ha sottratto la carta di credito con cui ha prelevato denaro contante senza la sua autorizzazione.

Curioso episodio quello denunciato da una giovane ai carabinieri della locale stazione.

La ragazza ha raccontato ai militari di aver trascorso la notte in un hotel con un giovane di 29 anni conosciuto da poco e di essersi accorta che, mentre lei riposava al mattino, dal suo conto corrente erano “spariti” 750 euro.

Dopo alcune verifiche con la Banca, la ragazza ha scoperto che la stessa carta era stata usata, sempre nelle prime ore del mattino, per acquisti.

Grazie alle indagini dei carabinieri si è quindi scoperto che, a prelevare e fare acquisti era stato il ragazzo che, evidentemente, aveva approfittato della situazione per rubare la carta di credito dal portafogli della ragazza mentre questa dormiva, per poi ritirare la somma e fare acquisti e poi riportare la carta nel portafogli, sperando di farla franca o che la ragazza non denunciasse il furto per la “situazione”.