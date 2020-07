Genova – I genitori lo cercavano, incessantemente, da 8 anni, convinti che fosse ancora vivo e forse “confuso”. Lo cercavano dal 2012, quando era sparito da Roma a soli 16 anni. Lo hanno ritrovato le forze dell’ordine e la trasmissione Chi l’ha Visto a seguito di una segnalazione di un telespettatore genovese che ha visto Mihai Fernando Vasile mentre chiedeva l’elemosina con un cane vicino agli uffici centrali delle Poste in via Dante, in pieno centro.

Colpo di scena nella vicenda di Mihai Fernando Vasile, il ragazzino scomparso dalla Capitale ben 8 anni fa.

La trasmissione Chi l’ha visto ha annunciato il ritrovamento a Genova, grazie ad un telespettatore che ha riconosciuto il ragazzo che faceva il clochard nel capoluogo ligure.

L’uomo si è ricordato di aver incontrato il ragazzo, ormai un uomo, vicino all’ingresso degli Uffici delle Poste Centrali, in via Dante, mentre chiedeva l’elemosina insieme ad un cane.

La chiamata ai centralini della trasmissione e la ricerca si è conclusa con un lieto finale.