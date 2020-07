Genova si risveglia paralizzata nel traffico, soprattutto a ponente, a causa dei cantieri di Autostrade per l’Italia che proseguono ben oltre il previsto orario di sblocco.

La chiusura dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Voltri e Arenzano costringe il traffico a passare per l’unica alternativa rappresentata dalla statale Aurelia.

Code per oltre 10 km sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure e traffico ormai nel caos anche sulla viabilità ordinaria in direzione ponente.

Traffico paralizzato a Cornigliano, nell’omonima via, a causa del locale cantiere per la viabilità e code sulla Guido Rossa per traffico congestionato in direzione ponente.