Vernazza – La Pro Loco del piccolo comune delle Cinque Terre offrirà un soggiorno gratuito alla coppia aggredita da omofobi per “risarcirla” per quanto avvenuto e per ricordare che le Cinque Terre sono contro ogni tipo di discriminazione.

Il messaggio è chiaro ed è trasmesso attraverso le pagine social della Pro Loco di Vernazza che interviene dopo l’incredibile episodio avvenuto alla locale stazione ferroviaria.

Una coppia gay è scesa dal treno e si è baciata in pubblico per festeggiare l’arrivo in una località scelta per una piccola vacanza. La scena ha scatenato la reazione omofoba di alcune persone che si sono scagliate contro i due, offendendoli e minacciandoli fisicamente.

Un 19enne pluripregiudicato è finito in manette per l’aggressione e ora la Pro Loco lancia un appello alla coppia perché Vernazza intende prendere le distanze in modo netto e inequivocabile dall’episodio e intende in qualche modo “risarcire” – anche se non ha alcuna responsabilità – per quanto avvenuto.

“Stiamo cercando di metterci in contatto con i due ragazzi bolognesi per invitarli a Vernazza per un week end a trascorrere le ore di relax che gli sono state negate – scrive la Pro Loco di Vernazza – Crediamo sia giusto esporci in prima persona, a nome dei nostri associati e di tutte le loro famiglie, perché ciò che è accaduto non succeda mai più. Né qui, né altrove”

“Non ci sono parole abbastanza dure per condannare l’atteggiamento di chi, in spregio a qualsiasi basilare regola di tolleranza, si è reso protagonista di una condotta tanto violenta quanto intollerabile. Vernazza – prosegue il messaggio della Pro Loco – è accoglienza. Vernazza è apertura verso il prossimo. Vernazza è società multiculturale da anni e anni. Vernazza in condizioni normali si trasforma in un crogiolo di razze, etnie, lingue, culture. Vernazza non ha mai e poi mai giudicato nessuno. Vernazza ieri si è stretta attorno a questi due splendidi ragazzi che hanno incontrato la parte più becera dell’animo umano a cui hanno però dato una lezione di dignità indimenticabile. Nessuno al mondo dovrebbe rischiare l’incolumità per un bacio”.