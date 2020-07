Genova – “Sulla situazione disastrosa delle autostrade in Liguria, il presidente della Regione Toti deve risparmiarci il vittimismo. Al di là del clima di campagna elettorale, e della tentazione di scaricare sempre le responsabilità sugli altri, lui in questi cinque anni ha ricoperto un ruolo che gli conferiva compiti precisi. Tra cui quello della gestione della viabilità, insieme agli altri attori interessati. Lo dicono i fatti, non la propaganda”.

E’ diretto e durissimo l’attacco mosso da Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera di Leu al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha scritto ad Autostrade per l’Italia e al Ministero dei Trasporti per chiedere “spiegazioni” su quanto sta avvenendo sulla rete autostradale della Liguria.

“Certo, negli anni i governi non hanno fatto la propria parte rispetto ai concessionari – prosegue pastorino – Ma proprio questo in carica è l’unico che si sta muovendo per sbloccare la situazione. Ricordo, poi, che fino a metà 2019 un tal Edoardo Rixi era viceministro ai Trasporti. Noi stessi abbiamo sollecitato più volte la ministra De Micheli, che ha fornito risposte tempestive”.

“Toti – aggiunge Pastorino – deve anche ricordare che lui è il presidente della Regione, il ruolo apicale nelle responsabilità istituzionali a livello locale. E che il suo atteggiamento solo polemico, e non orientato alla soluzione dei problemi, fa solo male alla Liguria”.

“Io sono stato sindaco e so bene che i cittadini vengono a presentare le questioni alla figura istituzionali di riferimento. Quella figura è così chiamata a risolvere i problemi illustrati dalle persone. Senza rifugiarsi nel vittimismo e nella comfort zone di dire che è sempre colpa degli altri. Le polemiche non servono a nulla, servono decisioni importanti dal governo e dalla regione. Tutto il resto fa solo il male della Liguria”.