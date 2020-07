Genova – Sono 14 i chilometri di coda sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce tra Masone e il bivio con la A10, in direzione di Voltri.

I cantieri e le ispezioni, così come i restringimenti di carreggiata, stanno congestionando la viabilità.

I volontari della Protezione Civile sono stati allertati per intervenire, in caso di necessità, per assistere gli automobilisti.