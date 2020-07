Genova – Ancora possibili disagi, domani mercoledì 8 luglio e giovedì 9 a causa di ritardi nella chiusura dei cantieri che potrebbero arrivare sino alle 10.

Ad annunciarlo la polizia locale di Genova con un messaggio inoltrato via Telegram sul canale Genova Alert

Questo il messaggio che sta facendo preoccupare gli automobilisti genovesi già provati da settimane di caos del traffico a livello autostradale ma anche locale.

“Nelle giornate di domani mercoledì 8 Luglio e giovedì 9 Luglio possibili disagi-criticità alla circolazione veicolare cittadina consequenziali alle chiusure autostradali previste sino alle ore 7.00 con possibilità di protrazione sino alle ore 10.00”

