Genova – Scendono ancora i pazienti ospedalizzati a causa del Covid-19 in Liguria.

I dati diffusi da Alisa mostrano un calo costante dei ricoveri, a cui si aggiunge lo zero nel numero dei ricoveri della Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in regione al momento sono 1.251, 25 in meno rispetto alla giornata di ieri. Di questi 38 (-8) sono in ospedale.

Cresce il numero dei pazienti in isolamento domiciliare che passano da 243 a 247 (+4).

Nelle ultime 24 ore sono stati 27 i pazienti negativi a doppio tampone consecutivo, per un totale di 7.194 guariti.

I nuovi casi in Liguria sono 2, per un totale da inizio emergenza di 10.003 pazienti infetti.

Ancora zero decessi nelle ultime 24 ore, con il numero di decessi che rimane fermo a 1.558.