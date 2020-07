Genova – Un presidio multicolore davanti a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, per protestare contro la decisione del sindaco Bucci e della sua Giunta di cancellare l’iscrizione all’anagrafe di due mamme per una bambina.

Il presidio è stato organizzato dal Coordinamento Raimbow insieme al Movimento 5 Stelle.

“Quella portata avanti dalla Giunta Bucci è stata una battaglia vile e indecente combattuta sulla pelle dell’infanzia e il presidio di oggi pomeriggio, organizzato da Coordinamento Rainbow di fronte a Tursi, ha ribadito l’assurdità della vicenda che di fatto ha tolto a una bambina una delle due mamme. Come M5S Genova, abbiamo voluto manifestare convinti insieme a tutte le famiglie cui si negano dei diritti sacrosanti: dal presidio di oggi si è levata unanime la voce di chi mette al centro il benessere affettivo e psicologico dei minori e non le sterili posizioni di chi si ostina a vivere nel passato. Ribadiamo che la famiglia è il nucleo in cui si sviluppa la crescita emotiva e relazionale soprattutto nei primi anni del bambino. Per questo va rispettata e tutelata senza preconcetti. Per noi “famiglia” è il luogo dell’amore e del rispetto reciproco, concetti che vorremmo fossero proiettati nel futuro di tutti noi insieme ai diritti civili”, affermano i consiglieri comunali e municipali del M5S Genova a margine della manifestazione delle famiglie arcobaleno.