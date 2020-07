Chiavari – Ha partorito il suo terzo figlio in ambulanza, mentre il mezzo di soccorso cercava di raggiungere l’ospedale di Lavagna. Avventura a lieto fine ma che certamente resterà indimenticabile per una 36enne di Santa Margherita Ligure che ha dato alla luce un bambino durante il trasporto in ospedale.

Il suo terzo figlio è venuto alla luce mentre l’ambulanza cercava di arrivare il più velocemente possibile all’ospedale di Lavagna, in un tragitto autostradale ricco di cantieri e dove è persino presente un semaforo in autostrada, nelle vicinanze del casello di Chiavari.

L’ambulanza della Croce Verde di Santa Margherita ha fatto tutto il possibile ma il piccolo aveva evidentemente fretta ed è nato nel tragitto, poco dopo l’uscita autostradale di Chiavari.

Ai militi a bordo non è rimasto che aiutare la donna per quello che era possibile fare e allertare l’ospedale del lieto evento.

Resta però l’amaro in bocca per una situazione che avrebbe potuto avere un finale meno positivo e che, ancora una volta, è stata resa più complessa per lo stato delle autostrade della Liguria.