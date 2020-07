Genova – Il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino è Covid free. A comunicarlo la direzione del policlinico che è stato punto di riferimento per l’emergenza coronavirus in Liguria.

Da questa mattina non c’è più nessun paziente ricoverato nel reparto.

In Liguria si è però registrato un ricovero in Terapia Intensiva e 3 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore.

Il livello “contagio zero” che porterebbe alla chiusura dell’emergenze, resta quindi ancora lontano per la Liguria.