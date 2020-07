Los Angeles – Naya Rivera, la Santana Lopez di Glee, è dispersa dopo un tuffo nelle acque del lago Piru, nella contea di Ventura, poco fuori Los Angeles.

L’attrice si trovava in barca insieme al figlio Josey, 4 anni, nato dalla relazione con l’ex marito Ryan Dorsey.

Il bambino è stato trovato da solo in barca da un altro uomo, anch’egli in gita.

Il piccolo ha raccontato di aver visto la mamma tuffarsi in acqua per fare un bagno ma di non averla vista tornare.

Immediatamente è scattato l’allarme e sono iniziate le ricerche.

La Polizia della Contea sta cercando l’attrice con un team di sub, elicotteri e droni. Si teme che Naya Rivera, 33 anni, possa essere annegata.

Hapening now: Search for possible drowning victim at Lake Piru. @VCAirUnit @fillmoresheriff on scene. SAR Dive Team and PIO on the way.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020