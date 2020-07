Genova – Proteste dei residenti e preoccupazione da parte degli stessi ciclisti che la dovrebbero percorrere. La pista ciclabile, fortemente voluta dal sindaco Marco Bucci, sta arrivando anche nel ponente genovese e nella notte sono proseguiti i lavori per il tracciamento di un nuovo tratto tra via Molteni e via Sampierdarena.

Secondo i residenti il tragitto effettua un passaggio che potrebbe rivelarsi molto pericoloso all’incrocio tra le due vie.

La striscia rossa che delimita il passaggio dei ciclisti – ma anche di chi usa io monopattino elettrico – dovrebbe infatti attraversare la corsia che dirige verso la Guido Rossa e camminare verso il centro in un punto dove, quotidianamente, si rischiano incidenti per sorpassi azzardati, caos del traffico e “ripensamenti” da parte di chi deve scegliere sul tipo di percorso da fare.

Il timore è che, specie in giornate di traffico molto intenso, come quelle di questi giorni, si possano verificare incidenti anche molto gravi.