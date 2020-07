Loano (Sv) – Grande interesse per l’inaugurazione dell’Ambasciata Ligure, il nuovo ristorante nato all’interno di Marina di Loano, con un menù studiato per esaltare prodotti e produttori locali, per ritrovare attraverso i suoi piatti i profumi e i colori di un territorio unico come la Liguria.

Novità assoluta nel panorama della ristorazione locale, il nuovo bistrot si pone l’obiettivo di far riscoprire gli antichi sapori della tradizione ligure. Qui le vecchie “ricette della nonna” vengono seguite scrupolosamente, usando materie prime esclusivamente locali. Così gli spaghetti alle vongole diventano spaghetti coi muscoli, pescati nel golfo di La Spezia e le verdure, da sempre presenti nella tradizione culinaria ligure, saranno rigorosamente di stagione e locali. Anche per le bevande, dal vino alla birra fino all’acqua, ci si appoggia solo a fornitori del territorio.

La location è la splendida cornice della Marina di Loano, rinomata struttura portuale del ponente ligure.

Il ristorante vanta una splendida terrazza con tavoli all’aperto –seguendo le ormai note regole sul distanziamento sociale- ideale per una cena con gli amici vista mare o una colazione di lavoro.

Ambasciata Ligure attraverso piatti semplici ma ben studiati, porterà i suoi ospiti in uno straordinario viaggio gastronomico tra terra e mare.

Al momento dobbiamo accontentarci dei “rumors” in attesa di provare di persona il menù del locale.

IN ATTESA DI RECENSIONE