Genova – Un Tir che perde il rimorchio percorrendo la rampa di collegamento tra la strada Guido Rossa e via Corniglian/Siffredi, nel ponente genovese.

Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto questa mattina sulla strada a scorrimento veloce che bypassa la viabilità ordinaria del ponente genovese.

Un camion diretto verso ponente ha improvvisamente iniziato a slittare mentre cercava di salire verso l’incrocio soprastante.

Le versioni sul fatto divergono sulle cause dell’incidente.

C’è chi sostiene che il camionista abbia sganciato il pesante rimorchio perché non riusciva a procedere e chi, invece, sostiene che il mezzo sia “scivolato” all’indietro sino a mettersi di traverso.

Di fatto un grave pericolo corso da parte di automobilisti e motociclisti che seguivano il mezzo e che hanno fatto appena in tempo a scansarsi, evitando di essere schiacciati.