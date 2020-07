Genova – Code e caos sull’autostrada A7 Genova – Milano, chiusa tra Genova Ovest e Genova Bolzaneto e con scambi di carreggiata sino a Busalla e A26 chiusa per le operazioni di disinnesco della bomba inesplosa a Campo Ligure.

Il rientro dal week end potrebbe diventare “indimenticabile” per i turisti diretti al nord Italia e per quanti hanno deciso di sfruttare il fine settimana per una gita fuoriporta o per un week end di relax.

La chiusura dell’Autostrada A26 Voltri Gravellona Toce, che collega la Liguria con il Piemonte e la Lombardia, potrebbe protrarsi a lungo per consentire le operazioni di disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata vicino alla stazione ferroviaria di Campo Ligure e se il rientro dovesse incontrare l’autostrada ancora chiusa le conseguenze potrebbero essere disastrose per il circuito autostradale attorno al capoluogo ligure.

L’unico passaggio per il nord Italia, a parte la A6 Savona – Torino, infatti, resterebbe la A7 Genova – Milano che, però, non è raggiungibile direttamente dalla A10 Genova – Ventimiglia per chi proviene dal ponente ligure.

La chiusura del tratto di a7 tra Genova Ovest e Genova Bolzaneto, unita ai cantieri in direzione Nord ed in particolare gli scambi di carreggiata sino a Busalla, potrebbero trasformarsi in una “trappola” gigantesca per il traffico.

Chi proviene dalla A10, infatti, non può immettersi nella A26 Voltri – Gravellona Toce e deve proseguire sino a Genova Aeroporto per poi uscire e raggiungere, sulla viabilità ordinaria, la ValPolcevera e il casello di Bolzaneto.

Chiusa anche la strada statale del passo del Turchino, tra Voltri e Masone, sempre a causa delle operazioni di disinnesco della bomba di Campo Ligure.