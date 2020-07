Campo Ligure (Genova) – Stanno proseguendo le operazioni di disinnesco della bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovata a Campo Ligure, nel greto del torrente Stura.

Gli artificieri del Genio Guastatori stanno operando per il disinnesco mentre i residenti entro i 450 metri dalla zona del ritrovamento sono stati evacuati.

Per garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, l’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra la diramazione con la A7 Milano – Genova e Masone.

La chiusura, scattata questa mattina presto, si protrarrà fino alla fine delle operazioni.

Per consentire il collegamento dal nord verso Genova, Autostrade ha temporaneamente riaperto il tratto della A7 compreso tra Bolzaneto e la barriera di Sampierdarena, in direzione del capoluogo ligure.

Rimane chiuso, invece, fino a cessata emergenza il casello di Sampierdarena in entrata.

Per chi da Genova si volesse spostare verso nord, con destinazioni in Piemonte e Lombardia, potrà entrare alla stazione di Bolzaneto.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno, con la riapertura dei tratti dell’A26, sulla A7 verrà di nuovo chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova e sarà riaperta la barriera di Genova Ovest in entrata.

Lo stop alla circolazione sta interessando anche i treni nella tratta Genova-Acqui Terme.

La circolazione ferroviaria, infatti, risulta sospesa dalle 9.00 di questa mattina.

Circolazione interdetta anche sulle strade: la Statale 456 del Turchino risulta chiusa, così come non è percorribile la Provinciale 69.