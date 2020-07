Genova – La Polizia di Stato di Genova ha denunciato ieri pomeriggio un senegalese di 20 anni per il reato di spaccio.

Gli agenti del Commissariato Prè, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine e con l’ausilio dell’Unità Cinofila, con il cane antidroga “Costantin”, hanno effettuato ieri un servizio straordinario di controllo del territorio nel cuore dei vicoli genovesi per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio, nel percorrere vicolo Untoria gli agenti hanno notato Costantin indirizzare il suo naso sensibile verso il 20enne che si trovava sull’uscio di casa sua.

A quel punto gli agenti hanno deciso di sottoporre il giovane a controllo trovandolo in possesso di 1626,00 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e di diversi documenti, carte d’identità, passaporti e codici fiscali appartenenti a persone diverse di cui il 20enne non è riuscito a dare spiegazioni.

Nel corso dell’operazione Costantin ha continuato a manifestare segnali di presenza di droghe proprio dentro l’appartamento del giovane consentendo agli operatori di trovare nascosti nel controsoffitto un involucro contenente 0.80 gr di marijuana e 6 gr di hashish.

Il 20enne, con precedenti di Polizia, è stato denunciato per spaccio.