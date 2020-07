Genova – Un corteo, a passo d’uomo per le vie della città, per “accogliere” il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, in arrivo nel capoluogo ligure il 21 luglio.

Probabile caos su strade ed autostrade attorno al capoluogo ligure se verrà confermata la proteste dei trasportatori che chiedono un intervento deciso su Autostrade per l’Italia da parte del Governo e una riprogrammazione dei cantieri che stanno paralizzando la Liguria ormai da oltre un mese.

Una nuova proteste indetta dal comitato Salviamo Genova e la Liguria che è fortemente critico sui provvedimenti presi dal Governo in tema di autostrade e che non risparmia pesanti dubbi anche sull’operato delle Istituzioni locali.

Il maxi corteo potrebbe muovere da diverse direttrici, su strade ed autostrade, per confluire sul Porto di Genova dove si concentrano i disagi e dove, a detta degli operatori del settore, si perde una media di circa 1 miliardo di euro ogni mese, a causa di ritardi e riduzione della movimentazione delle merci.