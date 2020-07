Arenzano – Non una normale escursione né una giornata di osservazione ornitologica, ma un vero bird trekking che domenica 26 luglio dal centro di Arenzano ci porterà al riparo “Ai Belli Venti”, a picco sul mare.

La nostra Guida sarà Gabriella Motta, esperta ornitologa, che lungo questo impegnativo anello di 15 km ci farà scoprire le meraviglie della natura, che ha saputo adattarsi ad un ambiente roccioso poco ospitale, e soprattutto ci racconterà i comportamenti delle tante specie di uccelli che transitano per questi cieli, dove può capitare di scorgere anche il volo maestoso di un’aquila.

L’escursione, impegnativa, durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. Costo a persona: € 10,00

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 compilando il modulo qui

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)