Chiavari – Incidente mortale all’incrocio tra corso Millo e viale Tappani, questo pomeriggio. Ad avere la peggio, nell’impatto tra un’auto ed uno scooter, un 52enne in sella al mezzo a due ruote. L’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra, riportando gravissime ferite.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sotto choc il conducente del veicolo che è stato accompagnato in ospedale per lo stato di forte agitazione per quanto successo.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.