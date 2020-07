Genova – Due gruppi di tifosi di Genoa e Sampdoria si sono scontrati questa notte in corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi.

Una ventina di tifosi si sono affrontati nei pressi dello stadio prima di essere dispersi dall’intervento delle forze dell’ordine.

Stando a quanto finora riportato, un gruppo di tifosi della Samp stava dipingendo una ex biglietteria in via del Piano di blucerchiato.

Si sono poi diretti in corso De Stefanis dove hanno incrociato un gruppo di tifosi genoani.

In breve si è arrivati a uno scontro a calci e pugni terminato solo dall’arrivo di decine di volanti che hanno disperso il gruppo.

Intanto questa sera andrà in scena il derby, il primo senza pubblico.

Se per Ranieri e i suoi la salvezza oramai è cosa matematica, il Genoa di Nicola non naviga ancora in acque tranquille, nonostante la vittoria strappata al Ferraris contro il Lecce e la vittoria nella stracittadina potrebbe essere fondamentale.