Genova – Proseguirà sino alle 18 di oggi, venerdì 24 luglio, lo stato di Allerta Gialla per maltempo diramata dalla Protezione Civile Regionale su previsioni di Arpal.

Una perturbazione in transito sulla Pianura Padana determinerà per oggi un peggioramento su tutta la regione.

Da sabato torneranno condizioni stabili.

Al mattino rovesci, anche a carattere temporalesco, interesseranno il levante della regione, mentre altrove cieli nuvolosi si alterneranno a schiarite.

Dalle ore centrali della giornata si svilupperanno forti temporali sull’interno Appennino e sulle Alpi Liguri; sulla costa nuvolosità irregolare con i temporali dell’entroterra in possibile sconfinamento tra Imperiese e Tigullio.

In serata fenomeni in graduale esaurimento ovunque e venti fino a tesi dai quadranti settentrionali soprattutto a ponente.

Mare generalmente mosso.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, in calo in quelli massimi.

Costa: min 19/23°C, max 25/28°C.

Interno: min 12/18°C, max 21/25°C.

Di seguito il dettaglio dell’allerta gialla.

Ponente ed entroterra di ponente (zone A, D), allerta dalle 11.00 alle 18.00

Centro, levante ed entroterra di levante (zone B, C, E) dalle ore 6.00 alle ore 18.00

L’allerta interessa i bacini piccoli e medi di tutte le zone.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia