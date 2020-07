Genova – Prosegue l’attività di controllo e manutenzione delle gallerie liguri.

Secondo il cronoprogramma, entro la fine di luglio saranno eseguite le ispezioni nelle ultime gallerie, intanto, anche per la notte tra sabato e domenica sono previste chiusure sulle tratte autostradali della regione.

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante sia verso Milano che verso Genova. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi è diretto in A12 dovrà raggiungere le stazioni di Genova est o Genova Nervi sulla stessa A12 e proseguire in direzione Livorno. Percorsi inversi per chi da Milano o dalla A12 è diretto a Genova.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 00:00-2:00, del tratto compreso tra Chiavari e Sestri Levante verso Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Sestri Levante in direzione Livorno.

-chiusura, con orario 2:00-4:00, del tratto compreso tra Recco e Chiavari verso Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Chiavari in di ezione Livorno.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria/ potrà entrare in A26 alla stazione di Ovada, dopo aver percorso la SP456 del Turchino. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti si consiglia di immettersi sulla A7 alla stazione di Genova Bolzaneto e attraverso la Diramazione Predosa-Bettole raggiungere la A26 in direzione Alessandria/Gravellona Toce.

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Ovada in entrata verso Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Masone.

D26 Diramazione Predosa-Bettole

-chiusura, con orario 22:00-6:00, dell’allacciamento con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce verso Genova.

A chi, lungo la A7 provenendo da Milano è diretto verso Savona, si consiglia di proseguire lungo la Diramazione Predosa Bettole, uscire alla stazione di Novi Ligure da cui raggiungere Genova Pra’ attraverso la SP456 del Turchino e tramite la SS1 Aurelia entrare in A10 ala stazione di Arenzano in direzione Savona. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa sup riore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302.

Chi, invece proseguirà lungo la Diramazione Predosa-Bettole, verrà obbligatoriamente deviato in A26 verso Alessandria dove potrà uscire alla stazione di Alessandria Sud da cui rientrare in A26 in direzione Genova. Data la concomitante chiusura del tratto di A10 compreso tra Genova Pra’ e Arenzano verso Savona, si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’ e tramite la SS1 Aurelia raggiungere la stazione di Arenzano da cui entrare in A10 in direzione Savona.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 22:00-06:00, del tratto compreso tra Genova Pra’ e Arenzano verso Savona. Agli utenti che da Genova o dalla A26 sono diretti verso Savona si consiglia di uscire alla stazione di Genova Pra’ e tramite la SS1 Aurelia raggiungere la stazione di Arenzano da cui entrare in A10.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’ in entrata verso Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri la stazione di Rapallo in entrata verso Livorno;