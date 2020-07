Genova – Grande successo di pubblico per l’inaugurazione del primo Lego Store di Genova.

Il negozio di via Fieschi ha aperto i battenti questo pomeriggio attirando molta curiosità e centinaia di persone.

Un brutto scherzo per gli organizzatori che si sono trovati a gestire una folla decisamente superiore alle aspettative.

Le persone, ordinate in due file distinte, si sono messe in coda dalle prime ore della mattinata creando lunghe code, in pratica veri e propri assembramenti, in via Fieschi e in via XX settembre.

Un successo che poteva essere però previsto dato che l’annuncio dell’apertura dello store aveva scatenato grande interesse sui social.