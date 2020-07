Genova – Prima ha sfasciato una cabina telefonica usando una grossa tenaglia in acciaio poi ha aggredito i poliziotti intervenuti sul posto il 19enne arrestato ieri sera in piazza Montano, a Sampierdarena.

Il giovane è stato notato da alcuni cittadini mentre si accaniva contro la cabina telefonica, proprio i cittadini si sono rivolti alle forze dell’ordine segnalando quanto stava accadendo.

In pochi minuti sul posto sono arrivati due agenti che hanno fermato il ragazzo.

Il 19enne si è dimostrato violento, tanto da provocare a due di loro lesioni giudicate guaribili i due giorni.

Fermato, il 19enne, pregiudicato, è stato arrestato per reati contro il patrimonio e la persona, per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento.

Questa mattina si è svolto il processo per direttissima.