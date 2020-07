Genova – Hanno iniziato a litigare dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo e quando l’uomo ha fermato la macchina per un bisogno fisiologico, sull’autostrada A7, la donna lo ha chiuso fuori ed ha chiamato la polizia.

Movimentato episodio, questa notte, sull’Autostrada A7 Genova Milano, all’altezza del chilometro 129.

Un genovese di 44 anni e la compagna, cittadina kazaka di 32, hanno iniziato a litigare furiosamente per futili motivi in auto, mentre percorrevano l’autostrada.

L’episodio è avvenuto intorno alle 4 e la donna, spaventata per la situazione, ha approfittato di una sosta per “un bisognino” dell’uomo per barricarsi nell’auto e chiamare la polizia.

La stradale è intervenuta e dopo aver calmato gli animi ha denunciato l’uomo per lesioni personali e accompagnato la donna al Pronto Soccorso per le cure mediche del caso.