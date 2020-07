Genova – Squadre alla ricerca di stupefacente tra le vie del centro storico di Genova.

Questa mattina l’unità cinofila della Polizia Locale ha trovato due imboschi di stupefacenti in vico e piazza dell’Amor Perfetto, un vicolo tra via degli Orefici e piazza delle Vigne.

Occultati nel muro, sono stati trovati 4.78 grammi di hashish mentre 2.71 grammi di marijuana sono stati trovati dietro a un vaso.

Le sostanze sono state sequestrate mentre due denunce sono scattate contro ignoti.

Molti sono i pusher che nascondono gli stupefacenti in fessure dei muri o in luoghi riparati per rifornirsi lì ogni volta che viene completata la vendita.

Per questo, la Locale sta battendo il centro storico insieme a Maqui, il cane antidroga, alla ricerca dello stupefacente