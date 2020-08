Genova – Restano gravi, all’ospedale Galliera dove è stato ricoverato, le condizioni del motociclista coinvolto ieri notte in un grave incidente avvenuto in piazza Giusti, nel quartiere di San Fruttuoso.

In uno degli incroci più pericolosi e frequentati della città, un furgone ed uno scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Ad avere la peggio il centauro che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra riportando gravi ferite.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine e l’uomo è stato soccorso e trasferito in codice rosso in ospedale.

In corso i rilievi e l’analisi delle molte telecamere della zona, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.