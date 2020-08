Genova – Pattuglie della polizia locale “dirottate” nel centro storico per controllare la Movida ma lasciando “scoperto” il quartiere di Voltri.

La denuncia è dell’assessore municipale Matteo Frulio che, su Facebook, posta un lungo atto di accusa contro sindaco e assessore alla sicurezza per aver deciso di lasciare completamente priva di pattuglie la delegazione del ponente.

“Promesse mancate” le chiama Frulio, riferendosi a diversi sopralluoghi fatti da esponenti politici locali della maggioranza, nel corso dei quali sarebbero state date rassicurazioni sulla sicurezza del quartiere.

“Le bugie hanno le gambe corte. Come le promesse mancate – scrive Frulio su Facebook rivolgendosi ai suoi concittadini – nonostante i giri per Voltri scortati dai vigili. In questi tre giorni ho effettuato due riunioni con la Polizia Locale e una coi Carabinieri come assessore del Municipio Ponente. Sappiate che nonostante l’impegno dimostrato in questi giorni dalla Polizia Locale del Distretto 7, da questa sera per ogni finesettimana, il territorio del Municipio non avrà alcuna pattuglia della Polizia Locale, poiché saranno dirottati nel Centro Storico dall’Amministrazione Comunale”.

Proprio in questi giorni, a Voltri, si sono verificati diversi episodi di tensione per via di aggressioni “misteriose” ai danni di passanti, da parte di persone rimaste sconosciute alle forze dell’ordine.

La presenza di numerosi camper e nomadi ha fatto salire la tensione e sempre più spesso i residenti della zona hanno chiesto l’intervento e la presenza costante delle forze dell’ordine per le vie della delegazione del ponente.

Per questo motivo, la scelta di dirottare le poche forze disponibili sul centro storico, rischia di causare un’ulteriore percezione di insicurezza.