Genova – “Ma davvero i manager della Sanità ligure meritano dei premi?”. A domandarse lo il candidato presidente del centro sinistra alle elezioni per la Regione Liguria.

Ferruccio Sansa ha criticato il provvedimento della Regione Liguria, che ha premiato con voti alti e conseguenti incentivi, i manager di Alisa e delle Asl liguri.

“La Regione – ha commentato Sansa – ha deciso di premiare i manager della sanità con almeno 20mila euro a testa. Colpisce in una Liguria che a maggio ha avuto il record di mortalità per Covid. Nella Liguria dove i malati di tumore non avevano le macchine per la radioterapia, dove il meccanismo delle assunzioni è così macchinoso che occorrono mesi per avere il personale. Dove nei paesi dell’entroterra come Sassello e Rossiglione, dove ci troviamo oggi, nel weekend non ci sono i pediatri. Una decisione prevista dalle norme sugli incentivi contestate anche dalla Corte dei Conti ligure. Davvero i dirigenti della sanità ligure meritano di essere premiati?”.