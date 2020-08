Genova – E’ il giovane direttore d’orchestra genovese Lorenzo Tazzieri ad inaugurare il Festival dei Teatri di Pietra 2020 con uno degli eventi operistici italiani più importanti del post lockdown.

Lo scorso 1 agosto il maestro genovese ha diretto​ Cavalleria Rusticana al prestigioso​Teatro Antico di Taormina in occasione dell’inaugurazione dell’edizione 2020 del Festival dei Teatri di Pietra.

Ripensata dal regista Salvo Dolce al fine di garantire il distanziamento fra i cantanti sul palcoscenico, questa edizione del capolavoro mascagnano è diventata un simbolo di ripartenza dell’opera in Italia e nel mondo essendo fra le pochissime produzioni ad essere rappresentate in forma completa durante questo periodo di emergenza.

“Ripartire a fare opera dopo una fase così difficile per la nostra società dirigendo Cavalleria Rusticana in un “tempio della lirica” come il teatro antico Taormina è stata un’emozione che mi porterò con me per sempre. Sono altresì onorato di aver potuto festeggiare con la musica un’altra ripartenza storica, quella di Genova e del suo nuovo Ponte San Giorgio” ​ Afferma Tazzieri che a soli 34 anni vanta una carriera in ​25 nazioni oltre alla direzione artistica e musicale del​Genoa International Music Youth Festival, del Chile Opera Festival e della Tokyo Metropolitan Opera Foundation​. La produzione ha visto altresì la partecipazione di due importanti compagini: il Coro Lirico Siciliano diretto dal Maestro Francesco Costa, già Oscar della lirica 2017 ed ente promotore del Festival, e l’​Orchestra Sinfonica Siciliana​, blasonato complesso orchestrale diretto da alcuni tra i più prestigiosi direttori di tutti i tempi ( Igor Stravinski, Sergiu Celibidache, Riccardo Chailly, Vittorio Gui, Yuri Temirkanov, Daniel Oren, John Barbirolli, Riccardo Muti, Georges Pretre, Ennio Morricone) Cast d’eccezione con ​Elena Lo Forte (Santuzza), ​Angelo Villari (Turiddu), ​Alberto Mastromarino​ (Alfio), ​Maria Motta​ (Mamma Lucia) e ​Leonora Sofia​ (Lola).

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, riconosciuto come iniziativa di alto rilievo culturale e artistico, si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane, il Patrocinio del Pontificium Consilium de Cultura, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Rai Sicilia, del Comitato Pietro Mascagni, della Fondazione Verona per l’Arena e della Confederazione Italiana.