Genova – Aumenta il numero degli attualmente positivi in Liguria.

Attualmente, i positivi sul territorio regionale sono 1.149, 3 in più rispetto ai giorni scorsi.

Di questi, 22 sono in ospedale. 2 i ricoveri in Terapia Intensiva mentre 190 le persone in isolamento domiciliare (-4).

Sette i pazienti risultati negativi a doppio tampone negativo, per un totale di 7.575 guariti.

10 nuovi casi sono stati riscontrati nelle ultime 24 ore per un totale di 10.293 casi da inizio emergenza.

I nuovi contagi riguardano 1 ospite di RSA dell’Asl3 genovese e 9 casi appartenenti alla Asl2 di cui un operatore sanitario rientrato dalle ferie e sottoposto a tampone come da indicazioni Alisa, 1 contatto d caso e 7 legati a un nuovo cluster.

Nel corso della giornata appena trascorsa non sono state registrate vittime, con il numero dei decessi fermo a 1.569.