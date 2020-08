Genova – Ancora code e rallentamenti per cantieri sulle autostrade della rete attorno al capoluogo ligure e da ieri sera alle 22 è chiusa la galleria Monte Galletto sull’autostrada A7 Genova – Milano.

Per ben due settimane, nel periodo “caldo” degli arrivi e delle partenze dei traghetti per le isole, uno dei tratti più frequentati dagli automobilisti e dai trasportatori resterà chiuso per lavori urgenti ad una galleria già oggetto, 10 anni fa, di importanti lavori di rinforzo che provocarono pesanti disagi alla circolazione.

Sino al 25 agosto saranno attivi scambi di carreggiata e chiusure sul tratto della A7 Genova Milano con la necessità di modifiche delle normali percorrenze.