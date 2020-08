Chiavari – Escursione notturna gratuita alla scoperta della fauna che abita il greto del fiume Entella. Ad organizzarla la sezione Tigullio della Lipu.

Dopo il periodo di completa interruzione delle attività a seguito dell’emergenza Coronavirus anche la Lipu riprende le sue iniziative nel Tigullio.

Si ricomincia con la passeggiata notturna lungo le sponde del fiume Entella per ascoltare e apprezzare i suoni della Natura, per allontanarsi dal frastuono della città e per conoscere un aspetto un pò insolito dell’oasi.

Nel rispetto delle disposizioni anticovid e delle direttive nazionali Lipu, l’escursione è per un numero limitato di partecipanti e con prenotazione obbligatoria.

Appuntamento alle ore 20,45 lato Lavagna in Via Lungo Entella, presso la ditta De Martini, con giacchetta leggera e scarpe comode.