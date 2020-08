Genova – Una fiaccolata che parte da tre diverse zone della città colpita dalla tragedia del Ponte Morandi, costata la vita a 43 persone, per confluire nella “radura della Memoria”, nella zona dove, il 14 agosto del 2018, avvenne il crollo.

Ad organizzare l’evento sono diverse associazioni unite dalla volontà di ricordare quanto avvenne e per tornare a chiedere Giustizia per un evento catastrofico che, ancora oggi, a due anni dall’avvenuto, non ha ancora un responsabile e non ha ancora detto una parola certa sulle cause e sulle responsabilità.

L’appuntamento è alle ore 21 in piazza Masnata a Sampierdarena, al Castello Foltzer a Certosa e al ponte di Cornigliano, nell’omonimo quartiere del ponente genovese.

I tre cortei muoveranno poi verso la zona del crollo, per raggiungere la “Radura della Memoria”, l’area voluta dalla popolazione per ricordare in modo indelebile la tragedia.